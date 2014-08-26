На праздники крымские татары украсили Бахчисарай флагами Украины (фото)

Три флага были установлены при въезде в Бахчисарай со стороны Симферополя и три - на дымоходной трубе городской котельной, сообщает издание InfoResist.

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Как отмечается, флаги провисели до 12 часов дня.

"Они добавили хлопот спецслужбам, которые долгое время ходили рядом и не могли снять", - рассказали активисты.