На праздники крымские татары украсили Бахчисарай флагами Украины (фото)

07:39, 26 августа 2014
Общество
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В ночь с 23 на 24 августа в Бахчисарае крымскотатарские активисты вывесили 6 украинских флагов.

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Три флага были установлены при въезде в Бахчисарай со стороны Симферополя и три - на дымоходной трубе городской котельной, сообщает издание InfoResist.

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Как отмечается, флаги провисели до 12 часов дня.

inforesist.org

"Они добавили хлопот спецслужбам, которые долгое время ходили рядом и не могли снять", - рассказали активисты.

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