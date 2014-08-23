В Киеве перекрыли канал поставки синтетических наркотиков из России

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, в Подольском районе на улице Сагайдачного правоохранители задержали 22-летнего наркокурьера с психотропным веществом Cristalius (4-метилметкатинон), а также с именным железнодорожным билетом «Москва - Киев».

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Во время отработки оперативной информации работники правоохранительных органов установили, что в июне задержанный нашел объявление о высокооплачиваемой работе курьером в России, приехал в Москву, встретился с контактным лицом и получил указания относительно сотрудничества. Раз в неделю мужчина фасовал психотропное вещество на мелкие дозы и разносил по тайникам, информацию о расположении которых предоставлял сообщнику. Злоумышленники соблюдали меры конспирации и не вступали в прямой контакт с покупателями. Торговлю осуществляли через оговоренные предварительно тайники по городу. За такую работу украинец получал гонорар в размере 9 тыс. грн в неделю.

Проработав таким образом определенное время, мужчина решил заниматься аналогичной деятельностью в Киеве. Он договорился с российским сообщником о поставках ему психотропного вещества. Схему разработали следующую: задержанный приезжал в Москву и передавал деньги, а для получения товара обязательным условием поставщика было наличие у украинца билета в Киев. Во всех случаях наркосредства злоумышленнику передавал неизвестный мужчина в поезде после пересечения границы. Таким образом ему удалось провести три сделки. В Киеве злоумышленник сбывал нарковещество молодежи в развлекательных заведениях.

Рыночная стоимость изъятого психотропного вещества на «черном рынке» составляет около 15 тыс. грн. Изъятое направлено на экспертизу.

Следственным отделом Подольского райуправления милиции Киева по данному факту открыто уголовное производство по статье 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются мероприятия по проверке показаний задержанного и установление цепи поставки психотропних веществ.