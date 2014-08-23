На Кировоградщине упал последний Ленин

Во время открытия мемориальной доски герою товарищи осуществили давнюю мечту погибшего - с помощью его же комбайна повалили памятник пролетарскому вождю. Скульптура упала, но почти не повредилась, передает ТСН.

Читайте такжеВ Кременчуге демонтированы два памятника Ленину

Руководство городка и области, для которого акция с комбайном и Лениным стала полной неожиданностью, отреагировало на это сдержанно. Однако к ответственности инициаторов и исполнителей не привлекут, поскольку есть решение городского совета о демонтаже памятника. Объясняют, что у власти никак руки не доходили выполнить его.

"Мы даже можем помочь его загрузить, но не комбайном. Говорят, там медь есть, можно сдать на бронежилеты. Будет один-два хороших бронежилета. Ну, есть разные предложения", - говорит коллега погибшего героя Алексей Цокалов.