В Донецке обещают возобновить подачу воды к вечеру 21 августа

В Донецке ведутся работы по восстановлению водоснабжения, и вода может начать поступать в дома дончан уже к вечеру 21 августа.

Об этом сообщается на сайте городского совета Донецка.

Отмечается, что 19 августа были завершены ремонтные работы по восстановлению электроснабжения Верхнекальмиусской фильтровальной станции, и в 23-ти часа станция была запущена в минимальном режиме работы.

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По данным горсовета, работники КП «Компания «Вода Донбасса» восстанавливают на Верхнекальмиусской фильтровальной станции нормальный режим работы, плавно повышая нагрузку на оборудование. Параллельно с этим началось наполнение наливных водоводов, поставляющих воду на водопроводные узлы КП «Донецкгорводоканал».

Для восстановления водоснабжения Донецка необходимо еще двое суток, отмечается в сообщении.

Ожидается, что к вечеру 20 августа под контролем работников КП «Донецкгорводоканал» завершится напрессовка резервуаров чистой воды на водопроводных узлах. После этого начнется наполнение водоводов разводящей сети и выравнивание гидравлического режима города.

"Если процесс пройдет успешно, вода начнет поступать в дома дончан уже к вечеру 21 августа. Вода в полном объеме будет подаваться всем потребителям с 19 до 22 часов, в остальное время – с перебоями", - отмечают в горсовете.

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Также КП «Донецкгорводоканал» обращает внимание горожан на то, что еще в течение суток после появления воды в кранах, ее необходимо будет кипятить и только после этого употреблять в пищу.

Как сообщал УНИАН, в Донецке из-за повреждений линий электропередач остановлен основной источник водоснабжения города – Верхнекальмиусская фильтровальная станция, в связи с чем полностью прекращена подача воды.