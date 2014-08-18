На Донбассе не могут восстановить водоснабжение из-за постоянных обстрелов

В Донецкой области в связи с непрекращающимися обстрелами в настоящее время энергетики не могут восстановить работу Верхнекальмиусской (Донецкой) и Нижнекальмиусской фильтровальных станций, обеспечивающих водоснабжением ряда городов региона.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации.

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Согласно сообщению, причиной обесточивания объектов стали серьезные повреждения, нанесенные в результате боевых действий.

В ОГА уточнили, что в связи с этим сейчас вода совсем не подается потребителям Донецка и частично прекращено водоснабжение в Ясиноватой, Макеевке, Авдеевке, Красногоровке, Марьинке и других прилежащих поселках.