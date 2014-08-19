На Тернопольщине в ДТП погибли шесть человек

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, вблизи с. Скоморохи Бучачского района в 19.47 18 августа водитель легкового автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, совершил наезд на пешехода и допустил опрокидывание транспортного средства.

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В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 человек (пешеход, пассажиры и водитель).

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте ДТП работала оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.