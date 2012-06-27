Янукович уверен, что с Медведевым будет «прогресс во всех направлениях»

Президент Украины Виктор Янукович уверен, что во время заседания Межгосударственной российско-украинской комиссии под председательствованием президентов двух стран будет намечен прорыв по всем направлениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сегодня в Киеве.

«Я так понимаю, что председатель правительства Российской Федерации приехал для того, чтобы поставить свой вердикт по вопросам, которые будут обсуждаться на Межгосударственной комиссии. Я уверен в том, что у нас будет прогресс по всем направлениям», - отметил В.Янукович.

Он подчеркнул, что подкомиссии наработали большое количество предложений и готовы к принятию решений.

Также В.Янукович выразил уверенность, что встреча Д.Медведева с премьер-министром Украины Николаем Азаровым будет плодотворной.