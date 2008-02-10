В Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело против почтальона, которая присваивала пенсии.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Ивано-Франковской области, почтальон одного из сельских почтовых отделений Галицкого района фальсифицировала сведения о выдаче пенсионных средств. В целом она присвоила 700 гривень.