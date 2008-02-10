Возбуждено уголовное дело против почтальона, которая присваивала пенсии
00:47, 10 февраля 2008Общество
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Всего - 700 гривен
В Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело против почтальона, которая присваивала пенсии.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Ивано-Франковской области, почтальон одного из сельских почтовых отделений Галицкого района фальсифицировала сведения о выдаче пенсионных средств. В целом она присвоила 700 гривень.
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