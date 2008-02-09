Умерли четверо из пяти человек, отравившихся неизвестным веществом

В Ивано-Франковской области умерли четверо из пяти человек, которые отравились неизвестным веществом.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, 6 февраля в поселке Отиния Коломыйского района при распитии вещества неизвестного происхождения отравились пятеро местных жителей. Один из них умер на месте.

По состоянию на сегодняшнее утро еще трое из четверых пострадавших, которые были доставлены в реанимационное отделение Коломыйской центральной райбольницы, также умерли.