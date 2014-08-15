В Одессе сообщили о минировании двух судов

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в 13.55 на спецлинию «102» поступило сообщение от неизвестного о минировании двух названных административных зданиях.

В настоящее время на месте работают сотрудники милиции, Службы безопасности Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые проверяют административные здания и прилегающую к ним территорию на предмет наличия взрывоопасных веществ.

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