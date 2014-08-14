В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании Киевского райсуда

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области, в 15.00 в милицию поступило сообщение от неизвестного о том, что административное здание суда заминировано.Читайте такжеОдесский губернатор не рекомендует никому расшатывать ситуацию в регионе

В настоящее время на месте работают специалисты, которые проверяют помещения и прилегающую суда территорию на предмет наличия взрывоопасных веществ.