В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании Киевского райсуда

16:43, 14 августа 2014
Политика
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 В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании Киевского районного суда.

Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области, в 15.00 в милицию поступило сообщение от неизвестного о том, что административное здание суда заминировано.Читайте такжеОдесский губернатор не рекомендует никому расшатывать ситуацию в регионе

В настоящее время на месте работают специалисты, которые проверяют помещения и прилегающую суда территорию на предмет наличия взрывоопасных веществ.

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