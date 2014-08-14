МИД попросил продлить миссию ООН в Украине

Как говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел (МИД), миссия ООН по правам человека работает в Украине с 15 марта по приглашению правительства.

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"Министр иностранных дел выразил заинтересованность в дальнейшем присутствии правозащитных механизмов ООН и поддержке ими процессов, направленных на обеспечение и защиту прав и основополагающих свобод человека в Украине. Наиболее пристального внимания требует ситуация на востоке Украины, а также в Крыму, где в результате российской оккупации международные эксперты фиксируют грубые нарушения прав человека", говорится в сообщении МИДа.