Украина подает иск в суд ООН против России

Об этом в эфире 5-го канала заявил глава Министерства юстиции Павел Петренко.

По словам министра, Украина начала процесс подачи иска в Международный суд ООН относительно финансирования Российской Федерацией терроризма в связи с событиями на Донбассе.

«Судебный спор, который сейчас готовится — вопрос по событиям на востоке страны. У нас есть неоспоримые доказательства поддержки Россией террористов: оружием, техникой, деньгами, переброской наемников. Украина начала процесс относительно подачи в международный суд ООН (иска) против России относительно нарушения международной конвенции по запрету финансирования терроризма», - сказал Петренко.

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Глава Минюста отметил, что данная конвенция - весьма серьезный международный акт и за его нарушение предусматриваются серьезные санкции.

По его словам, украинская сторона уже начала досудебную процедуру, соответствующая нота направлена Российской Федерации.

"После этого мы будем требовать формировать арбитраж", - отметил Петренко, отметив, что досудебная процедура длится около 7 месяцев.