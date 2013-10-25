Янукович может лишиться части резиденций - Рыбак

Президент Виктор Янукович в следующем году может лишиться части резиденций. Об этом в интервью журналу Фокус сообщил спикер Верховной Рады Владимир Рыбак

«Какие-то резиденции для приема иностранных делегаций у президента должны остаться, от каких-то придется отказаться. Те, что числятся за Кабмином, Верховной Радой, Администрацией президента, просто перестанут финансироваться уже в 2014 году», – пообещал он.

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На вопрос, коснется ли урезание финансирования лично Владимира Рыбака, он ответил, что живет на правительственной даче давно, но льготами не пользуется, сообщают Вести.

Более того, сам платит за дачу: 7 тыс. гривен в месяц за коммунальные услуги зимой и 4 тыс. грн – летом.

К официальным резиденциям (дачам) президента Украины относятся: Дом с химерами (Киев), Дом плачущей вдовы (Киев), Резиденция «Залесье» (Киевская область, с. Богдановка), Дача в Конча-Заспе, Пуща-Водица, Особняк Ковалевского (Киев), Резиденция «Синегора» (Ивано-Франковская область, с. Гута), Резиденция в Старой Гуте (Прикарпатье), Президентская дача отдыха в Мухалатке (Крым), Резиденция № 3 (Крым, Массандровский Дворец), Резиденция № 4(Крым, Юсуповский дворец), Резиденция № 6 (Крым, мыс Форос), Резиденция № 8 (Крым, мыс Форос), Резиденция для официальных приемов в Форосе («дача Горбачева», дача «Заря»).

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект «Об отмене необоснованных льгот и привилегий для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства», который предлагает лишить главу государства личного самолета и дач. Также предлагается ограничить предельную численность Администрации президента до 200 человек (сейчас 549), Аппарата Верховной Рады – до 500 человек (сейчас 1115), Секретариата Кабмина - до 400 человек (сейчас 700).

За президентом также закрепляется право на проживание только на одной официальной резиденции, а также обеспечить проезд только на самолетах регулярных международных и внутренних авиалиний.