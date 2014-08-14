Филарет: диалог с Онуфрием об объединении православия в Украине может быть бесплодным

Об этом он заявил в эфире "5 канала", пишет Украинская прада.

"Если этот диалог и начнется, то он будет бесплодным. Чтобы диалог стал плодотворным, надо стать патриотом. Надо полюбить народ. А этой любви там нет", - считает патриарх.

Он рассказал историю, как в УПЦ КП якобы обращались верующие УПЦ МП, родные которых погибли в ходе АТО, но священники Московского патриархата отказались их отпевать.

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"Возникает вопрос, с кем вы. С украинским народом, или с сепаратистами?", - спросил Филарет.

Ранее Филарет заявлял, что "с обманщиками тяжело вести диалог. Чтобы объединиться, надо стать патриотом, потому что тогда будет надежда на объединение".

Сам же Онуфрий заявил, что он не политик и будет молиться за примирение всех людей, а видит Украину "соборной, красивой, могучей".

Сразу после избрания Киевским митрополитом Онуфрий заявил, что готов к диалогу с УПЦ КП, но на началах канонического православия