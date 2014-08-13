Более тысячи жителей Донецкой области потеряли жилье

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, передает радио "Свобода". "В Донецкой области полностью разрушены 300 домов: 42 коммунальной формы собственности, остальные - 258 частные усадьбы. Без крыши над головой осталось 480 семей, что составляет более тысячи человек", - сказал Андрей Лысенко.

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По его словам, украинские военные продолжают наступление на окраинах Донецка. "Это уже позволило сузить кольцо вокруг города и отрезать пути, которыми до недавнего времени пользовались террористы. Силы АТО перекрыли поставки оружия и наемников из России в Донецк через трассу Н21 (Старобельск-Луганск-Донецк). Критической для террористов стала нехватка ресурсов для организации обороны в направлении Шахтерск-Торез-Снежное", - отмечает пресс-секретарь СНБО.

После освобождения Славянска Донецкой области, который был оплотом сепаратистов, боевики массово переместились в Донецк и Луганск.