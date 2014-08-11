В Славянске возобновляют работу магазины и рестораны

Об этом УНИАН сообщили в департаменте экономики Донецкой областной госадминистрации (ОГА).

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"На сегодня в Славянске возобновлена работа 204 магазинов (59%), 34 киосков (23,4%) и 15 предприятий ресторанного хозяйства (9%)", говорится в сообщении.

По данным райгосадминистраций и исполкомов городских советов, предприятия розничной торговли в городах и районах работают в штатном режиме.

Продукты первой необходимости завозятся, как централизованно, так и самостоятельно предпринимателями. Отмечается повышенный спрос на социально значимые товары.

Однако в ОГА отметили, что до сих пор остается осложненной доставка товаров между городами и наблюдается сужение ассортимента продуктов питания в объектах розничной торговли городов и районов, где проводится АТО.

Информации о продовольственном обеспечении городов Снежное и Шахтерск, а также Амвросиевского района в настоящее время нет, так как с этими населенными пунктами отсутствует связь, отметили в ОГА.