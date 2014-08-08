Задержан один из участников конфликта между коммунальщиками и жителями Майдана - МВД

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, об этом сказал начальник столичной милиции Александр Терещук.

В милиции напомнили, что 7 августа на Майдане Незалежности работали коммунальные службы, которые должны были убрать территорию. В знак протеста жители палаточного городка подожгли палатку и автомобильные шины.

Для обеспечения охраны общественного порядка на место события прибыли бойцы спецбатальона «Киев-1» и столичные правоохранители.

Жители палаточного городка стали бросать в сотрудников милиции булыжники, бутылки с зажигательной смесью, подожгли шины, также они завладели несколькими автомобилями коммунальных служб.

Кроме этого, правоохранители задержали несколько автомобилей, в которых находилось оружие.

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Как рассказал начальник Главного управления столичной милиции, по данным фактам были открыты уголовные производства по статьям Уголовного кодекса 268 - «Незаконное завладение транспортным средством», 263 – «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и 296 – «Хулиганство».

«Пять человек были доставлены в районные управления столичной милиции. В отношении двух составили административные протоколы по статье 173 КУАП – «Мелкое хулиганство» и отпустили. Один человек задержан в порядке статьи 208 УПК Украины», - сказал Терещук.

По открытым уголовным производствам проводится досудебное расследование.