Террористы целый день обстреливали районы Донецка
20:58, 07 августа 2014Общество
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От активных обстрелов террористами жилых кварталов страдают жители нескольких районов Донецка.
Фото "Новости Донбасса"
Кроме дончан, страдают от действий террористов и жители Луганска, Первомайска и Горловки. Горожане борются за выживание - без воды, еды и света.
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В частностив Горловке сегодня при артобстреле террористов погибли 5 мирных жителей, еще 10 получили ранения. А в Донецке террористы обстреляли телебашню, в результате чего там вспыхнул пожар.
Террористы целый день обстреливали районы Донецка
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