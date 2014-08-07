Террористы целый день обстреливали районы Донецка

Кроме дончан, страдают от действий террористов и жители Луганска, Первомайска и Горловки. Горожане борются за выживание - без воды, еды и света.

Читайте такжеВ Донецке террористы обстреляли больницу, погиб один мирный житель, 5 – ранены

В частностив Горловке сегодня при артобстреле террористов погибли 5 мирных жителей, еще 10 получили ранения. А в Донецке террористы обстреляли телебашню, в результате чего там вспыхнул пожар.