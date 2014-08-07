В Донецке после обстрела террористами горела телевышка

В Донецке террористы обстреляли телевышку, в результате чего там возник пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сегодняшнего брифинга в Киеве заявил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, «сегодня в 11.30 в результате обстрела террористами радиотелевизионной передаточной станции Донецка возник пожар, который был оперативно ликвидирован».

«В то же время из-за технических проблем прекращена трансляция некоторых каналов. Пострадавших нет», - добавил он.