В Донецке после обстрела террористами горела телевышка
19:57, 07 августа 2014Политика
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В то же время из-за технических проблем прекращена трансляция некоторых каналов.
REUTERS
В Донецке террористы обстреляли телевышку, в результате чего там возник пожар.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сегодняшнего брифинга в Киеве заявил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, «сегодня в 11.30 в результате обстрела террористами радиотелевизионной передаточной станции Донецка возник пожар, который был оперативно ликвидирован».
«В то же время из-за технических проблем прекращена трансляция некоторых каналов. Пострадавших нет», - добавил он.
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