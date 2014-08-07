При артобстреле в Горловке погибли 5 человек
16:58, 07 августа 2014Общество
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В настоящее время в Горловке ведется артобстрел. В районе остановки «Амстор» на улице Пересыпкина при разрыве снаряда погибли люди.
REUTERS
Как говорится в сообщении на сайте Горловского городского совета, в настоящее время известно о 5 погибших, еще 10 мирных жителей получили ранения.
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Кроме того в сообщении говорится о разрушении трансформаторной подстанции в жилмассиве Строителей. Без электроэнергии осталась часть Центрально-городского района и сам жилмассив Строителей.
Не работают фильтровальные станции №1 и №2. Из-за отсутствия электроэнергии не работает водопроводный узел. Водоснабжение в городе остановлено. Энергетикам не удается подать напряжение, отсутствует специализированный высоковольтный ремонтный персонал.
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