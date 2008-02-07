Погода на 8 - 12 февраля: дождь, мокрый снег, гололедица

8 февраля на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, лишь ночью и утром в западных и северных областях пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром в Украине, кроме юга, туманы. В восточной части и в районе Карпат на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в западных областях 0-3° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье и юге Крыма 5-7° тепла; в Карпатах и восточных областях ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

9-10 февраля сохранится облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в западных областях и в Крыму 9 февраля местами ожидаются небольшие осадки. Местами туман, слабый гололед, на дорогах восточных областей и в районе Карпат местами гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, на Южном побережье Крыма и крайнем западе страны около 0°, днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье 5-9° тепла; в восточной части и в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

11-12 февраля - без существенных осадков, лишь в западных областях и в Крыму пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 3-9° мороза, на востоке и в Карпатах до 10-14° мороза; днем от 2° мороза до 4° тепла, на Закарпатье до 6° тепла, в восточных областях 0-5° мороза.

В г. Киеве и области 8 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, туман; днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

9-10 февраля сохранится облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман, слабый гололед. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

11-12 февраля - без существенных осадков. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.