В Харьковской области прошли торжества к 170-летию со дня рождения Ильи Репина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в торжествах 5 августа приняли участие почетные гости, в числе которых, - первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Украине Алексей Жуковец и в.и.о. заместителя председателя ОГА Иван Варченко.

В усадьбе художника гостям предложили «репинский чай». На территории дома-музея были выставлены студенческие проекты по реконструкции усадьбы Репина и созданию в Чугуеве музейного квартала.

Праздничная программа продолжилась в художественной галерее, где открылась выставка работ Владимира Оглоблина «Академичка», посвященная академической даче имени Репина, расположенной в Тверский области РФ. Возле галереи торжественно погасили почтовую марку, посвященную юбилею художника. В тот же день состоялось закрытие ХV международного репинского пленэра.

Обращаясь к гостям, Варченко подчеркнул, что художник прославил Чугуевщину и Харьковщину далеко за пределами Украины. «В это сложное для Украины время областная государственная администрация нашла возможность выделить 1 млн 267 тыс. грн на реставрацию мемориального дома Репина, что позволит на современном уровне сохранить дух художника на чугуевской земле», - сообщил Варченко. Он выразил надежду, что Слобожанщина в будущем воспитает еще много талантливых и гениальных людей.

Справка УНИАН. В начале августа в Чугуеве должны начаться работы по реставрации дома-музея Репина, в том числе всех предметов, находящихся внутри дома. Реставрацию планируется завершить до конца года.