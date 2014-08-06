В Сумах забросали краской, обрисовали и обклеили листовками филиалы российских банков
В Сумах около сотни активистов провели акцию протеста против нахождения российских банков в областном центре, забросав их красной краски, символизирующей пролитую кровь, и обрисовав и обклеив листовками 5 их филиалов.
Как передает корреспондент УНИАН, 5 августа активисты забросали и обрисовали 5 отделений банков, среди которых – «Сбербанк России», «Русский Стандарт» и «ВТБ».
В частности, на улице Горького начался митинг, где активисты в вышиванках призывали сумчан пожертвовать средства на нужды украинской армии. После этого участники акции выстроились колонной и пошли по проезжей части в сторону центра города.
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По пути участники протеста забросали окна «Сбербанка России» краской, разрисовали их баллончиками и обклеили листовками.
Такая же участь ждала и отделения банков «ВТБ» и «Русский стандарт» в переулке 9 мая и «Сбербанка России» на ул. Харьковской, которые были закрыты «на технический перерыв».
Около отделения «Сбербанка» митингующие призывали работников увольняться и не работать на Россию.
На протяжении всей акции колону активистов сопровождали около 20 милиционеров и сотрудники охранной фирмы.