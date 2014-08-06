В Сумах забросали краской, обрисовали и обклеили листовками филиалы российских банков



Как передает корреспондент УНИАН, 5 августа активисты забросали и обрисовали 5 отделений банков, среди которых – «Сбербанк России», «Русский Стандарт» и «ВТБ».

В частности, на улице Горького начался митинг, где активисты в вышиванках призывали сумчан пожертвовать средства на нужды украинской армии. После этого участники акции выстроились колонной и пошли по проезжей части в сторону центра города.

Читайте такжеВ Житомире российские банки забросали яйцами и облили зеленкой

По пути участники протеста забросали окна «Сбербанка России» краской, разрисовали их баллончиками и обклеили листовками.

Такая же участь ждала и отделения банков «ВТБ» и «Русский стандарт» в переулке 9 мая и «Сбербанка России» на ул. Харьковской, которые были закрыты «на технический перерыв».

Около отделения «Сбербанка» митингующие призывали работников увольняться и не работать на Россию.

На протяжении всей акции колону активистов сопровождали около 20 милиционеров и сотрудники охранной фирмы.