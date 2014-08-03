В Донецке исчезли телеканалы России и "ДНР"
Часть жителей Донецка сообщают, что у них исчезли российские телеканалы, которыми ранее с подачи "ДНР" были заменены украинские.
Телеканал самопровозглашенной "Донецкой народной республики" прекратил вещание в Донецке, очевидно из-за того, что обесточена телевышка, сообщает ОстроВ.
27 апреля террористы захватили здание Донецкой областной телерадиокомпании. На базе "27 канала" ДОГТРК они запустили свой телеканал.
Сегодня в результате боевых действий в Донецке была повреждена подстанция 220 кВ ХБК (Петровский район), от которой запитана телевышка. Эфирное вещание прекратилось. На месте телеканала - застывшая картинка.
Читайте такжеНа митинге в Москве скандировали "Путин, введи войска!” и "Стрелкова в президенты России!" (фоторепортаж)Часть жителей Донецка сообщают, что у них исчезли и российские телеканалы, которыми ранее с подачи ДНР были заменены украинские.