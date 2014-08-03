В Донецке исчезли телеканалы России и "ДНР"

Телеканал самопровозглашенной "Донецкой народной республики" прекратил вещание в Донецке, очевидно из-за того, что обесточена телевышка, сообщает ОстроВ.

27 апреля террористы захватили здание Донецкой областной телерадиокомпании. На базе "27 канала" ДОГТРК они запустили свой телеканал.

Сегодня в результате боевых действий в Донецке была повреждена подстанция 220 кВ ХБК (Петровский район), от которой запитана телевышка. Эфирное вещание прекратилось. На месте телеканала - застывшая картинка.

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