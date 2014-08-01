Стрелок ввел в Донецке осадное положение

Об этом сообщает пресс-центр террористической организации "ДНР", передает ОстроВ.

"Ввести с 30 июля 2014 года в городе Донецке и прилегающих к городу районах осадное положение. Запретить всякое уличное движение, как отдельных лиц, так и транспорта с 23:00 часов ночи до 05:00 часов утра, за исключением транспорта и лиц, имеющих специальные пропуска от коменданта города Донецк, причем в случае объявления воздушной тревоги передвижение населения и транспорта должно происходить согласно правилам, утвержденным Штабом обороны города", - говорится в приказе.

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"Охрану строжайшего порядка в городе Донецк и в пригородных районах возложить на коменданта города Донецк, для чего в распоряжение коменданта предоставить подразделения ополчения МО ДНР и полицию города Донецк. Нарушителей порядка немедленно привлекать к ответственности с передачей суду Военного трибунала. Штаб Обороны города призывает всех наблюдать порядок и оказывать Народному Ополчению Донецкой Народной Республики, обороняющему город Донецк, всяческое содействие", - приказал Стрелков.