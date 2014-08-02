В Славянске водолазы-пиротехники продолжают обследовать водоемы

В Славянске Донецкой области водолазы-пиротехники продолжают обследование всех внутренних водоемов города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Славянского городского совета.

В сообщении отмечается, что озера Репное и Слепное обследованы группой водолазов-пиротехников на наличие взрывоопасных предметов. Выявленные при обследовании предметы были изъяты и уничтожены. Также ведутся работы на озере Вейсовом.

Читайте такжеСилы АТО с боем вышли на окраину Донецка - СМИКроме того, в горсовете сообщили, что санэпидслужба провела лабораторное исследование воды в водоемах Славянска – озерах Репном, Слепном, Вейсовом и Горячем. Отклонений от требований санитарных норм специалистами зарегистрировано не было, подчеркнули в горсовете.