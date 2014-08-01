В Славянске возобновлены поставки газа, воды и отремонтированы электросети
В Славянске Донецкой области возобновлены поставки газа, воды и отремонтированы электросети.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
В частности, по его словам, город уже полностью газифицируется, отремонтированы электросети, настроено водоснабжение.
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«Санитарно-эпидемиологическая служба завершила анализ воды в водоемах и колодцах. Качество воды отвечает норме», - уверил Лысенко.
Также, отметил Лысенко, сегодня на улицы города вышли троллейбусы. «С 1 августа в Славянскеи запущены все троллейбусы», - сказал он.
В настоящее время, по данным Лысенко, ведутся ремонтные работы системы внешнего освещения города.
Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили Славянск от террористов, находившихся в городе с середины апреля.
По данным Славянской райгосадминистрации, в результате боевых действий было повреждено более полторы тысячи жилых домов.
По предварительным данным, разрушение, нанесенное инфраструктуре города боевиками, оценивается в сумму свыше 1,5 млрд грн.