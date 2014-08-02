Матч "Металлист" - "Динамо" будут охранять 1600 правоохранителей

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, футбольный матч, по предварительным данным, намерены посетить около 25 тыс. болельщиков.

Милиция призвала всех жителей и гостей Харькова соблюдать закон и не нарушать общественный порядок.

Читайте также«Металлист» опровергает информацию об участии своих болельщиков в беспорядках в ОдессеКак сообщал УНИАН, в Харькове сегодня, 2 августа, фанаты футбольных клубов «Металлиста» и «Динамо» проведут совместное предматчевое шествие. Футбольные фанаты пройдут от площади Конституции в центре Харькова, к стадиону «Металлист» на улице Плехановской.

Уже в 17.00 в Харькове начнется центральный матч 2 тура Чемпионата Украины по футболу между местным «Металлистом» и киевским «Динамо».

Справка УНИАН. В феврале 2014 года футбольные фанаты разных клубов Украины объявили перемирие из-за политической ситуации в стране. После этого фанаты даже самых непримиримых клубов начали проводить совместные предматчевые марши.