Матч "Металлист" - "Динамо" будут охранять 1600 правоохранителей
В Харькове сегодня для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения во время подготовки, проведения и после окончания матча между местным «Металлистом» и киевским «Динамо» будут привлекаться 1,6 тыс. работников органов внутренних дел.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, футбольный матч, по предварительным данным, намерены посетить около 25 тыс. болельщиков.
Милиция призвала всех жителей и гостей Харькова соблюдать закон и не нарушать общественный порядок.
Читайте также«Металлист» опровергает информацию об участии своих болельщиков в беспорядках в ОдессеКак сообщал УНИАН, в Харькове сегодня, 2 августа, фанаты футбольных клубов «Металлиста» и «Динамо» проведут совместное предматчевое шествие. Футбольные фанаты пройдут от площади Конституции в центре Харькова, к стадиону «Металлист» на улице Плехановской.
Уже в 17.00 в Харькове начнется центральный матч 2 тура Чемпионата Украины по футболу между местным «Металлистом» и киевским «Динамо».
Справка УНИАН. В феврале 2014 года футбольные фанаты разных клубов Украины объявили перемирие из-за политической ситуации в стране. После этого фанаты даже самых непримиримых клубов начали проводить совместные предматчевые марши.