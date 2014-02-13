Футбольные ультрас объявили перемирие по всей стране

"В украинском обществе сейчас сложилась очень непростая ситуация. В частности, у некоторых фанатских движений уже начались проблемы в своих городах с органами "правопорядка" и местной "властью" исключительно потому, что представители этих движений публично выразили свою мирную, гражданскую позицию, на которую они имеют полное право. В связи с этим мы считаем, что продолжать любые противостояния между собой - это преступление", - говорится в сообщении на сайте ультрас.

Перемирие включает в себя запрет на завладение атрибутами оппонентов, словесные оскорбления других команд, оскорбления в виде баннеров, граффити или картинок в соцсетях, конфронтацию с "простыми болельщиками".

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Как утверждается на сайте, решение о перемирии полностью поддержали лидеры фанатских движений футбольных клубов:

Премьер-лиги: Волынь Луцк, Ворскла Полтава, Динамо Киев, Днепр, Днепропетровск, Ужгород, Заря Луганск, Карпаты Львов, Металлист Харьков (Южная и Северная трибуны), Металлург Запорожье, Металлург Мариуполь, ФК Севастополь, Таврия Симферополь (Сектор 5 и Сектор 9), Черноморец Одесса, Шахтер Донецк.

Первая и Вторая Лиги: Авангард Краматорск, Буковина Черновцы, Гелиос Харьков, Десна Чернигов (Ребята Северной Столицы и Ультрас Десна), Днепр Черкассы, Энергия Новая Каховка, Звезда Кировоград (красно-желтые и желто-зеленые), Кристалл Херсон, ФК Николаев, Нива Тернополь, ФК Александрия, Оболонь Киев, Подолье Хмельницкий, Скала Стрый, Сталь Алчевск, Сталь Днепродзержинск, ФК Суммы, Титан Армянск.

Фанатские движения любительских лиг и без клубов: ФК Бровары, Кривбасс Кривой Рог, Нива Винница, Полесье-Житомир, ЦСКА Киев.

"То, что фанаты наблюдали и испытывали на себе в течение многих лет, в эти месяцы почувствовали многие простые граждане Украины из разных регионов нашей страны. Несправедливость, скотское отношение, побои, пытки. Вот то, чем сегодняшняя власть "накормила" граждан Украины (и это не самые страшные вещи, которые произошли)", - добавили инициаторы перемирия.

Сообщение заканчивается призывом к поддержке единства Украины и лозунгом "От Луганска до Карпат фанат фанату - друг и брат".

Перемирие между движениями фанатов разных клубов объявлено на неопределенный срок.