Зону АТО покинули более 62 тыс. человек

17:31, 01 августа 2014
Общество
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Зону АТО с начала ее проведения покинули более 62 тыс. человек. 

REUTERS

Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко, передает "ОстроВ".

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"Общее количество граждан Украины, которые переехали из района проведения АТО в другие регионы, составляет 62 тыс. 394 человека, в том числе почти 22 тыс. детей”, - сообщил он. 

Андрей Лысенко отметил, что только за последние сутки подконтрольные террористам территории покинули более 2 тыс. человек, из них 746 детей. 

"Всего в течение июля по данным региональных штабов и транзитных пунктов обеспечена перевозка поездами 2036 человек, из них 872 детей, в том числе за предыдущие сутки - 125 человек, из них 24 ребенка”, - рассказал Андрей Лысенко. 

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