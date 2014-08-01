Зону АТО покинули более 62 тыс. человек

Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко, передает "ОстроВ".

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"Общее количество граждан Украины, которые переехали из района проведения АТО в другие регионы, составляет 62 тыс. 394 человека, в том числе почти 22 тыс. детей”, - сообщил он.

Андрей Лысенко отметил, что только за последние сутки подконтрольные террористам территории покинули более 2 тыс. человек, из них 746 детей.

"Всего в течение июля по данным региональных штабов и транзитных пунктов обеспечена перевозка поездами 2036 человек, из них 872 детей, в том числе за предыдущие сутки - 125 человек, из них 24 ребенка”, - рассказал Андрей Лысенко.