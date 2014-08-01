На Днепропетровщине горят 30 гектаров леса
Сегодня, 1 августа, В Днепропетровской области возник лесной пожар на площади более 30 га.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, в 12:50 в службу спасения «101» поступило сообщение, что на территории государственного предприятия «Новомосковский военный лесхоз» обнаружен лесной пожар.
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Согласно предварительным данным, огнем охвачено 30 га низового и 1 га верхового леса.
В ликвидации пожару задействованы 50 человек личного состава ГУ ГСЧС и 14 единиц пожарно-спасательной техники под руководством начальника Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области генерал-майора службы гражданской защиты Игоря Романюка.
Также, на месте пожара работают военнослужащие воинских подразделений, техника и сотрудники лесного хозяйства.