На Днепропетровщине горят 30 гектаров леса

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, в 12:50 в службу спасения «101» поступило сообщение, что на территории государственного предприятия «Новомосковский военный лесхоз» обнаружен лесной пожар.

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Согласно предварительным данным, огнем охвачено 30 га низового и 1 га верхового леса.

В ликвидации пожару задействованы 50 человек личного состава ГУ ГСЧС и 14 единиц пожарно-спасательной техники под руководством начальника Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области генерал-майора службы гражданской защиты Игоря Романюка.

Также, на месте пожара работают военнослужащие воинских подразделений, техника и сотрудники лесного хозяйства.