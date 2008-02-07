Проблемы контрактной армии и оборонных заводов не находят достаточного внимания

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны предлагает Верховной Раде провести парламентские слушания в апреле по вопросам развития контрактной армии, а в мае – относительно состояния и перспектив развития оборонно-промышленного комплекса Украины и технического переоснащения Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель комитета Анатолий ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что вопрос перехода на контракт является очень актуальным для общества и «глубоко инициирован политически во время избирательной кампании».

По его словам, сейчас уже есть решения, которые утверждены на уровне Минобороны и есть необходимость в соответствии с этими решениями принять изменения в госбюджет, есть необходимость определения четких сроков перехода на контракт.

«По этим вопросам мы хотим послушать правительство, представителей парламентских фракций и неправительственных организаций», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он сказал, что второй вопрос также «исключительно» важен, поскольку этот вопрос не получает адекватного внимания со стороны руководства государства и правительства.

В частности, он отметил, что среди заместителей секретаря СНБО нет профильного заместителя, который отвечает за военно-техническое сотрудничество, в правительстве до сих пор не выполнено решение СНБО от июля прошлого года о создании агентства по вопросам развития ОПК, нет профильного вице-премьера.

«Система ОПК – сейчас разбалансирована», - сказал он.