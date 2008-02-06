Луценко: у каждой настоящей жертвы ”Элита-Центра” есть справка

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО исключает наличие в списках пострадавших от аферы “Элита-Центр” посторонних лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов во время «горячей линии» в газете «Комсомольская правда».

«Я исключаю вероятность включения посторонних лиц (в список пострадавших от аферы “Элита-Центр” – УНИАН) потому что с каждым, кто пострадал, были проведены следственные действия», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. При этом он отметил, что милиция еще два года назад возбудила уголовные дела, в которых было зафиксировано свыше 1,5 тыс. пострадавших от киевской квартирной аферы. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в связи с чем эти люди получили на руки соответствующие справки, которые затем были переданы в Киевскую городскую госадминистрацию.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. чел. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общую сумму средств, полученных мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.