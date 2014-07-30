Берлин требует немедленно освободить летчицу Савченко - СМИ

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Германии.

В МИД отметили, что свою обеспокоенность судьбой украинской летчицы главный дипломат Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым. ”Нам известно об этом случае. До сих пор не выяснены обстоятельства, как Надежда попала в Россию. С нашей точки зрения, это неприемлемо”, - сказал Штайнмайер.

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Германия квалифицирует процесс над Надеждой Савченко как нелегитимный и требует немедленно освободить женщину. ”Мы ожидаем, что Москва будет придерживаться стандартов прав человека и международных норм. Мы постоянно напоминаем об этом нашим российским собеседникам”, - заявили в Берлине.

Как уже ранее сообщалось, Воронежский суд оставил героическую летчицу Савченко под стражей.