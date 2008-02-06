Винский сделает из «Укрзализныци» конфетку, причем самую дорогую?

«Укрзализныця» будет самым дорогим украинским предприятием.

Об этом заявил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ вчера в эфире «5 канала».

«Стоимость «Укрзализныци» за год вырастет не менее, чем в 2 раза. И таким образом мы отобьем желание некоторых ее обесценить и пустить даром на приватизацию. «Укрзализныця» будет самым дорогим украинским предприятием», - сказал министр.

По его словам, это будет достигнуто путем ведения серьезной амортизационной политики, дооценки основных фондов, передачи земель на баланс железной дороги. «На протяжении 9 месяцев всю землю, которая есть у «Укрзализныци», мы соответствующим образом оформим в собственность и поставим на баланс железной дороги, и таким образом капитализируем железную дорогу», - сказал он.

По его словам, в последнее время в железнодорожном ведомстве было много злоупотреблений, в частности, в сфере закупок, из-за чего терялись огромные средства.

«Все, что растягивалось, а речь идет о миллиардах гривень, будет направляться на то, чтобы обновлять основные фонды железных дорог, чтобы запускать новые технологии», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в конце января т.г. И.ВИНСКИЙ заявлял, что имущество «Укрзализныци» пытались обесценить.

«Анализ показывает, что была четкая линия по обесцениванию имущества «Укрзализныци», потому что в некоторых головах был проект задаром приватизировать «Укрзализныцю», - сказал он.

Министр подчеркнул, что ведомство будет иметь результаты международного аудита в сентябре этого года, который покажет «полную картину» по «Укрзализныце». Он также сообщил, что на сегодня «уже есть приказ министра, направленный на то, чтобы дооценить основные средства «Укрзализныци» до реальной цены».

Также И.ВИНСКИЙ отметил, что до сентября планируется получить акты собственности на всю землю, «которая есть под «Укрзализныцей», и мы введем ее в качестве имущества в основной капитал «Укрзализныци».

Таким образом, по словам министра, уровень капитализации железнодорожного ведомства будет поднят, как минимум, в два раза.