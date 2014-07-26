Террористы на Донбассе воруют даже овец и перегоняют их в Россию
09:27, 26 июля 2014Общество
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Угрожая охраннику фермы убийством, террористы похитили отару овец в количестве 480 голов.
Террористы воруют овец с ферм / Фото УНИАН
Вооруженные террористы в камуфляжной форме, приехавшие верхом на лошадях, похитили и перегнали с фермы отару овец в селе Калинник Луганской области.
Как сообщила начальник СОС УМВД в области Татьяна Погукай, вооруженные автоматическим оружием террористы, одетые в камуфлированную форму, в масках, передвигаясь верхом на лошадях, ворвались на территорию фермы сельхозпредприятия «Провалля», расположенное в селе Калинник.
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Угрожая охраннику убийством, террористы похитили отару овец в количестве 480 голов. Отару овец погнали в сторону границы с Россией.
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