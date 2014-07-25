Жители Алчевска покидают город, на вокзалах - давка

"Никогда в жизни не видел столько людей на железнодорожном вокзале в Алчевске. Такое количество - сравнимо с симферопольским железнодорожным вокзалом каждое лето", - пишут жители в соцсетях, информирует местное издание informator.lg.ua.

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По данным корреспондентов группы Алчевск Online в соцсети, из-за массового оттока людей много местных коммунальных предприятий и бюджетных учреждений испытывают кадровые проблемы. В частности, медицинские учреждения.

"За последние дни город покинули 5 врачей и 17 медицинских сестер. Также есть проблемы с выпуском экипажей скорой помощи. С 6 бригад на линии только 3. Поэтому прошу вызвать неотложную только в самых серьезных случаях", - проинформировал мэр Алчевска Владимир Косюга.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алчевске, который заполонили террористы, заканчивается бензин, а также закрываются местные заведения.