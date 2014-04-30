В Алчевске захватили мэрию - КИУ
16:14, 30 апреля 2014Политика
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Большую часть работников исполкома после обеда отпустили домой, руководство остается на рабочих местах.
В Алчевске захватили мэрию - КИУ
Сегодня в 11 часов группа пророссийских активистов численностью около 30 человек вошла в здание Алчевского городского совета, позднее к ним присоединились еще некоторое количество протестующих.
Об этом сообщили в пресс-службе ЛОО КИУ, передает 0642.
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Они провели переговоры с представителями власти, над мэрией появился второй флаг. Однако это не флаг России, а Алчевска. Флаг Украины сняли. Большую часть работников исполкома после обеда отпустили домой, руководство остается на рабочих местах. В 17 часов ожидается митинг пророссийских активистов.
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