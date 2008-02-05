Ющенко: У нас большие планы по реструктуризации энергорынка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что для Украины демонополизация поставок газа в страну является актуальным вопросом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос, будет ли ставить Украина вопрос о демонополизации поставок газа во время переговоров по вступлению России в ВТО.

В.ЮЩЕНКО отметил, что газовый рынок является чрезвычайно сложным и непростым, имеет установившиеся позиции, «возможно, и негативные, но установившиеся традиции».

Президент считает, что реформировать этот рынок нужно на уровне национального законодательства, которое бы позволяло диверсификацию поставок энергоносителей любого типа, в частности и газа.

По словам В.ЮЩЕНКО, украинская энергетическая стратегия предусматривает, что через 5 лет после ее успешной реализации страна будет иметь приблизительно 50% национального обеспечения газа.

«Мы поставили большие планы по реструктуризации энергетического рынка, включая активное развитие ядерного сектора. И, другими словами, мы внимательно отслеживаем организацию этого рынка. Для нас он чрезвычайно важен, поскольку очень часто в современных условиях вопрос энергетической политики, вопрос энергетической независимости в какой-то мере является тождественным политической независимости», - подчеркнул Президент.