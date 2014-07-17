Неизвестные увели из Луганской области в Россию 170 коров - МВД

Об этом сообщила глава ОСО ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

"По следам на земле было установлено, что животные были перегнаны на территорию России", - написала она.

Читайте такжеРоссияне не пускают в оккупированный Крым украинских коровПо ее словам, позже на расстоянии одного километра от государственной границы с Российской Федерацией обнаружена одна корова, которая, со слов хозяина фермерского хозяйства, отбилась от стада.