В Николаевской области разбился вертолет: пилот погиб

В Николаевской области разбился молдавский вертолет. Пилот погиб.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Николаевской области, сообщение о падении вертолета КА-26 №ЕR 19358, который принадлежит фирме «Агроавиа – Кишинев» (г. Кишинев) поступило сегодня в 7.30 от милиционеров, охранявших поле.

По их словам, вертолет проводил работы по орошению полей и возле высоковольтной линии электропередач винтом зацепился за проводы. Вертолет сразу вспыхнул и, теряя высоту, рухнул на поле в 3-х километрах от поселка Подогородняя Первомайского района Николаевской области.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, среди обломков охваченного пламенем вертолета нашли изувеченное тело 46-летнего пилота.

В результате аварии было оборвано 2 линии электропередач 35 кВ, которые питали подстанцию в с.Синюшин брод, выведены из строя 6 фидеров и 23 трансформаторные подстанции в двух населенных пунктах Первомайского района.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и милиции Первомайского района. Обстоятельства трагедии будут устанавливать соответствующие службы. Работы по возобновлению электроснабжения проводятся двумя бригадами облэнерго.