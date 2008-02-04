В феврале-марте в Украине состоится почти 90 выборов

В феврале-марте этого года в Украине пройдет почти 90 местных выборов разного уровня.

По состоянию на 4 февраля уже назначено 89 местных выборов разного уровня в 24 регионах Украины, сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, такие выборы необходимо провести еще в 32 населенных пунктах. Соответствующие документы, как информируют в ЦИК, находятся на рассмотрении в Верховной Раде Украины, которая и будет определяться с датой их проведения.

Предусматривается, что больше всего избирательных участков по внеочередным выборам сельских, поселковых и городских председателей, а также депутатов местных советов откроется 16 марта в 2008 г. Такие выборы в этот день пройдут в 78 населенных пунктах Украины.

Согласно данным ЦИК со ссылкой на информацию соответствующей территориальной избирательной комиссии, 3 февраля состоялись промежуточные выборы депутата Великокисницкого сельского совета Ямпильского района Винницкой области. В соответствии с информацией органов местного самоуправления, ближайшие промежуточные выборы депутатов сельского совета назначены на 10 февраля. Они пройдут в двух селах Черкасской области.