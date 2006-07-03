Состоится презентация нового салона красоты DESSANGE

Презентация нового салона красоты DESSANGE в г. Киеве, приуроченная к празднованию 5-ти летия сети салонов красоты в Украине

В среду 5 июля 2006 г. в 16.00 в новом салоне красоты DESSANGE по адресу ул. Владимирская, 49-А состоится пресс-конференция на тему: «Презентация нового салона красоты DESSANGE в г. Киеве, приуроченная к празднованию 5-ти летия сети салонов красоты в Украине».Участники: Екатерина Бабичева (директор ООО «БАРСА», генеральный директор сети салонов красоты DESSANGE на Украине), Жак Дессанж (основатель ТМ DESSANGE, Франция), Бернар Сагон (финансовый директор ТМ DESSANGE, Франция).По окончании пресс-конференции - фуршет. Аккредитация журналистов: (044) 285-80-02, моб.тел.: 8-067-405-35-34, svetlana@dessange.com.ua). Контактое лицо: Венгрус Светлана, PR менеджер ТМ DESSANGE