Львовская область уже приняла более 4,5 тыс. переселенцев из Крыма и зоны АТО

Об этом сообщила УНИАН главный специалист по связям с общественностью и СМИ Главного управления государственной миграционной службы во Львовской области Светлана Хитрова.

Она отметила, что по состоянию на 15 июля во Львовской области находятся 3294 жителя Крыма, из каких 2094 взрослые, преимущественно женщины, и 1200 – дети. Из Донецкой области во Львовскую область уже прибыли 922 человека, из Луганской – 379 человек.

ГУ ГМС Украины во Львовской области за время вынужденной миграции переселенцев предоставило им 750 административных услуг.

В основном это изготовление и внесение изменений в документы для выезда за границу и регистрация места пребывания. 35 паспортов граждан Украины изготовлено вместо утраченных, произведено 71 вклеивание фотографий в связи с достижением возраста.

Читайте такжеВ Минсоцполитики насчитали более 40 тыс. вынужденных переселенцев

ГУ ГМС Украины во Львовской области на базе «Паспортного сервиса» открыло комнату помощи вынужденным переселенцам. Там работают представители органов социальной защиты и миграционной службы.

Вопросы временной регистрации во Львовской области решают через Центр помощи бездомным.

Решением председателя Львовской ОГА печати о регистрации будут ставить не в паспорт, а во временные талоны. Эта форма не предусмотрена действующим законодательством, но будет осуществлена из соображений безопасности. Ведь внесение таких сведений в украинский паспорт подвергает временных переселенцев преследованию в случае посещения ими Крыма и зоны АТО.