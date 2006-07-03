В Мелитополе неизвестный на улице расстрелял бизнесмена

В Мелитополе Запорожской области неизвестные совершили покушение на местного бизнесмена Александра ИСМАИЛОВА.

Официально информацию об этом УНИАН сегодня подтвердил прокурор Мелитополя Владимир КРИВОНОЖКО.

"Действительно, 30 июня в Мелитополе было совершено покушение на местного бизнесмена. Неизвестный, очевидно поджидавший предпринимателя возле его дома, дважды выстрелил в него из двухствольного гладкоствольного обреза, после чего скрылся с места происшествия", - рассказал В.КРИВОНОЖКО.

Бизнесмен был ранен в брюшную полость и в крайне тяжелом состоянии госпитализирован и прооперирован. По словам медиков, состояние пострадавшего остается тяжелым.

Прокуратура в связи с нападением возбудила уголовное дело. Ведется следствие.

Следствие отрабатывает множество версий, в том числе и версию заказного убийства, сообщил прокурор.

Пострадавший А.ИСМАИЛОВ долгое время специализировался на торговле иномарками, по неофициальным данным, занимает одно из первых мест в криминальной иерархии Мелитополя.

Справка УНИАН. За последние 3,5 месяца это уже четвертое резонансное преступление, совершенное против жителей Запорожской области с применением огнестрельного оружия: 15 марта в центре Запорожья неизвестные из автоматического оружия расстреляли связанного с криминальными структурами бизнесмена Владимира Маляра; 29 апреля в Ялте неизвестный на улице застрелил ранее судимого депутата Запорожского горсовета от БЮТ Виктора Савкина; 12 июня у собственного дома был расстрелян самый известный криминальный авторитет Запорожской области Юрий Сакварелидзе, более известный как Юра Грузин. Ни одно из этих преступлений не раскрыто.