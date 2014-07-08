В Харькове задержали трех луганских террористов, которые выбрались из Славянска

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, трое жителей Луганской области прорвались в Харьков после участия в боевых действиях в Славянске Донецкой области.

По сведениям милиции, мужчин задержали 6 июля во время отработки оперативной информации о возможности проникновения на территорию области диверсантов.

Читайте такжеВ Донецкой области при попытке покинуть Украину задержан россиянин - член "ДНР"«Задержаны жители Луганской области обоснованно подозреваются в совершении и подготовке к совершению террористических актов», - сообщили в милиции.

Сейчас задержанные переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для проведения с ними соответствующих следственных действий.