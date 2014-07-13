В Донецкой области запущен канал «Северский Донец - Донбасс» - горсовет

22:14, 13 июля 2014
Общество
2

В Донецкой области успешно запущен канал «Северский Донец-Донбасс», идет его наполнение.

канал «Сіверський Донець - Донбас» / wikipedia.org


Об этом УНИАН сообщили в коммунальном предприятии "Донецкгорводоканал" Донецкого горсовета.

Согласно сообщению, специалисты КП «Компания «Вода Донбасса» успешно запустили насосную станцию первого подъема канала «Северский Донец-Донбасс», благодаря чему с сегодняшнего дня началось наполнение канала. Еще минимум 5 дней Донецк будет продолжать получать воду в сокращенном режиме из резервных водохранилищ, а после полного наполнения канала город сможет перейти к нормальной водоподаче.

Читайте такжеВ Донецкой области водоснабжения остается острой проблемой региона - ОГА

Также завершены работы по запуску насосной станции первого и второго подъема, и восстановлено электроснабжение объектов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter