В одесском дворике открыли самую большую фреску в Украине

В Одессе, во дворике на углу Екатерининской и Еврейской состоялось открытие самого большого в Украине произведения стрит-арт — фрески «Geneva art wall». Холстом для картины послужила стена обычного трехэтажного дома общей площадью 330 квадратных метров, сообщает Думская.net.

На фреске изображено здание, практически в каждом окне которого одесситы могут увидеть выдающихся личности и литературных героев.

Тут и прогуливающаяся по улице чета Воронцовых, и устроившийся в кафе Александр Сергеевич Пушкин, и декламирующий свои сочинения с верхнего балкона Михаил Жванецкий, и одесский кот, ворующий камбалу у самого городского головы Григория Маразли.

Как рассказал «Думской» руководитель проекта Алексей Шкурат, над изображением работали пять художников, которые в течение двух месяцев практически каждый день покрывали стену дома рисунками, в том числе и на довольно опасной высоте.

По словам художника, только этим двориком проект не ограничивается. «Всего выбрано сто персонажей, 24 из которых украсили собой стену дома на Еврейской. Остальные будут изображены на других объектах сети отелей «Geneva» (заказчика работ, Ред.)», — сказал он.

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Рекордные размеры фрески были внесены в Национальный реестр рекордов Украины. По словам руководителя организации, зафиксировавшей уникальность одесской фрески, предыдущий рекорд принадлежал Киеву и представлял собой 255 квадратных метров стены дома, которую разрисовывали восемь художников.

Присутствовавший на открытии председатель ассоциации туризма Одессы Иван Липтуга подчеркнул, что подобное украшение – является редким примером, когда удается совместить интересы культуры, искусства и бизнеса. «Это — новый рекорд и новый тренд в индустрии гостеприимства. Очень приятно, что в нашем городе открываются новые отели, и что конкурируют они таким красивым и социально полезным способом, приносящим выгоду и бизнесу, и обществу в целом», — заключил он.