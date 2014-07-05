В Одессе отметили 21 годовщину со дня поднятия флага ВМС Украины на фрегате «Гетман Сагайдачный»

В мероприятиях, которые начались торжественным подъемом флага и флагов расцвечивания, приняли участие командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Сергей Гайдук, председатель Одесского областного совета Николай Тиндюк, мэр Геннадий Труханов, представители шефских делегаций, ветераны корабля, духовенство.Читайте такжеДети из оздоровительного лагеря ВСУ побывали на борту фрегата «Гетман Сагайдачный»

Приветствуя экипаж контр-адмирал Сергей Гайдук, отметил, что корабль за эти годы выполнял задания как в Черном и Средиземном морях, так и у берегов Америки, в Индийском океане. В общем, фрегат с момента его включения в состав украинского флота прошел больше ста тысяч морских миль.

Ключевым мероприятием последних лет стало исполнение фрегатом в районе Аденского залива задач в рамках антипиратских операциях «Океанский щит» и «Аталанта». Экипаж в течение почти полугодового похода проявил мужество, выдержку, высокие качества военных моряков, - отметил он. По его командующего флота, корабль после возвращения на Родину сразу же стал в строй Военно-Морских Сил и сегодня продолжает выполнять задачи по назначению.

Командующий флотом контр-адмирал Сергей Гайдук пожелал военным морякам традиционных семь футов под килем, оставаться единой и сплоченной командой, а также выразил уверенность в том, что экипаж корабля и в дальнейшем с честью выполнять поставленные задачи.

Контр-адмирал Сергей Гайдук вручил ведомственные награды членам экипажа, а новоназначенному командиру корабля капитану 2 ранга Денису Иванина - нагрудный знак «Командир корабля».